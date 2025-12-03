circle x black
Yep Med vince il WestMed Best Project 2025 Award

Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale partner di un successo mediterraneo

Yep Med vince il WestMed Best Project 2025 Award
03 dicembre 2025
Grande soddisfazione per la vittoria del progetto Yep Med - Young Employment in Ports of the Mediterranean, premiato a Tunisi con il WestMed Best Project 2025 Award nella categoria Blue Skills & Ocean Literacy e ritirato dalle rappresentanti dell’Escola, Marta Miquel e Alessia Mastromattei. Un riconoscimento internazionale che celebra un percorso innovativo di formazione e cooperazione portuale al quale la nostra Adsp è orgogliosa di aver contribuito in qualità di partner.

Il progetto, partito ufficialmente nell’ottobre del 2020 per concludersi nel 2023, è stato cofinanziato dallo strumento delle politiche di vicinato dell'Ue (Eni Cbc Med) e guidato dalla Escola Europea con l’Adsp del Mar Tirreno Centro Settentrionale come unico partner italiano. Yep Med ha rivoluzionato l’avvicinamento dei giovani alle professioni del mare grazie al Port Virtual Lab e a un ecosistema formativo condiviso da otto comunità portuali mediterranee.

A commentare il prestigioso risultato è il presidente dell’Adsp, Raffaele Latrofa: "Il successo di Yep Med dimostra quanto una collaborazione concreta tra porti, istituzioni e territori possa generare opportunità reali per i giovani. Siamo fieri di aver contribuito a un progetto che ha saputo unire competenze, visione e innovazione, offrendo al nostro sistema portuale un ruolo attivo nella crescita delle blue skills mediterranee. Desidero rivolgere un sincero ringraziamento anche ai dipendenti della nostra Adsp che hanno lavorato con professionalità e dedizione al progetto e che sono i veri artefici di questo successo. Il loro impegno quotidiano rappresenta il valore aggiunto più importante della nostra amministrazione. Questo premio è un incoraggiamento a continuare a investire nella formazione e nelle nuove generazioni, pilastri essenziali del futuro dei nostri porti". Un traguardo che rafforza il valore della cooperazione internazionale e conferma l’impegno dell’Adsp nel promuovere competenze, sostenibilità e sviluppo nel Mediterraneo.

