Zangrillo: "Ai e digitalizzazione sono aiuto solo se capitale umano in grado di saperle utilizzare"

"Oggi viviamo l'epoca dell'intelligenza artificiale e della digitalizzazione ed è chiaro che questi sono strumenti che ci possono aiutare a far funzionare meglio la pubblica amministrazione, ma il loro utilizzo dipende da un capitale umano in grado di saperli utilizzare correttamente". Lo ha detto Paolo Zangrillo, Ministro per la Pubblica Amministrazione, intervenendo oggi a Roma all'evento 'Le pubbliche amministrazioni tra sovranità europea e Ai: riflessioni sul nuovo contesto sociale ed economico del Paese ', organizzato da Bip.