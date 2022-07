Elezioni 2022, Ghribi (Gksd): "Ora sceglie il popolo, è tempo di responsabilità dei leader"

"In democrazia i governi tecnici sono per periodi straordinari", "la campagna elettorale è cruciale, candidati devono essere sinceri, chiari e trasparenti"

"In democrazia i governi dei tecnici sono governi per periodi straordinari e ben definiti. Quando la parola torna al popolo, i politici devono assumersi la propria responsabilità davanti ai cittadini e poi, i prescelti, saranno chiamati al governo. Credo che ciò di cui abbiamo veramente bisogno in tempi di instabilità economica e sociale siano persone che abbiano l'attitudine a pensare a domande che non hanno risposte facili. Persone che abbiano conoscenza delle realtà e delle difficoltà quotidiane e anche il coraggio di fare la cosa giusta per la loro nazione". Così Kamel Ghribi, presidente della Gksd Investment Holding, del gruppo San Donato, parlando delle prossime elezioni politiche del 25 settembre.

Ghribi sottolinea come "il tempo della campagna elettorale" sia "un momento cruciale e decisivo in tutte le democrazie. Con le elezioni il popolo sceglie i propri rappresentanti e chi si candida deve essere sincero, chiaro e trasparente con la gente. Deve spiegare esattamente cosa intende fare per il bene comune e con quali risorse finanziarlo".

"In tempi di instabilità politica - ribadisce - non basta semplicemente capire come funzionano i sistemi complessi; piuttosto, abbiamo bisogno di persone che sappiano qual è l'azione corretta da intraprendere". "Un governo forte avrà il maggior numero possibile di punti di vista rappresentati al proprio interno, riflettendo così i bisogni e i desideri della popolazione. I politici - riflette il presidente Gksd Investment Holding - sono umani e fallibili, come tutti; sono inclini all'errore e e anche alla vanità, come tutti. Tuttavia, i politici sinceri avranno il coraggio di assumersi la responsabilità degli errori che fanno e di imparare le dure lezioni del fallimento. Trasparenza e sincerità hanno implicazioni più ampie semplicemente perché consentono governi più maturi, responsabili e leali con i cittadini", conclude.