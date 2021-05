Elezioni sindaco Roma, Bertolaso: "Non mi candido, se ne facciano tutti una ragione"

Guido Bertolaso, smentisce le voci di una sua candidatura a sindaco di Roma. ''Leggo sui giornali questa mattina di virgolettati che non mi appartengono. Sono stato chiaro e l'ho ripetuto in tutti i modi. Io non mi candido. Se ne facciano tutti una ragione'', ha scritto l'ex capo della Protezione civile su Facebook .

Ieri, raccontano all'Adnkronos, Bertolaso avrebbe incontrato Matteo Salvini, ma il colloquio sarebbe stato interlocutorio, perché avrebbe ribadito al numero uno di via Bellerio le ragioni del suo no. Intanto, il pressing continua e si fa sempre più forte. "Noi siamo favorevoli a Bertolaso per Roma e mi auguro che ci ripensi'', rilancia Antonio Tajani, coordinatore nazionale di Fi, ospite stamane di Radio Rtl102.5, annunciando che la prossima settimana ci sarà l'atteso vertice dei leader della coalizione per ''iniziare a parlare dei candidati sindaci nelle grandì città''. Sulla stessa linea Matteo Salvini che, riferiscono, non intende mollare la presa, sperando che alla fine riesca a convincere l'ex capo della protezione civile.