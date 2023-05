Elezioni Usa 2024, DeSantis: "Voglio guidare il grande ritorno dell'America"

"Corro per la presidenza degli Stati Uniti per guidare il grande ritorno dell'America". Lo ha scritto nelle ultime ore su Twitter Ron DeSantis dopo la candidatura ufficiale alle elezioni del 2024 lanciata, non senza problemi, in una diretta sul social con Elon Musk e David Sacks.

Nel 'complicato' discorso, il governatore della Florida ha sottolineato come "il nostro Paese sta andando nella direzione sbagliata. Lo vediamo con i nostri occhi". "Il mio impegno nei vostri confronti è questo: se mi sceglierete potrete impostare l'orologio al 20 gennaio 2025, a mezzogiorno in punto" quando "presterò giuramento come 47esimo presidente degli Stati Uniti", ha affermato. "Non ci sono scuse, porterò a termine il lavoro", ha assicurato il governatore della Florida, rivendicando di mantenere le promesse, convinto che "non ci sia sostituto per la vittoria". E, ha incalzato, "dobbiamo porre fine alla cultura della sconfitta che ha contagiato il partito repubblicano negli ultimi anni".

Successivamente, in un video di un minuto e 14 secondi postato sul suo profilo Twitter, DeSantis afferma che "la verità deve essere la nostra base e il buonsenso non può più essere una virtù fuori dal comune". "Il nostro confine è un disastro. Il crimine infesta le nostre città - esordisce nel filmato con la bandiera americana alle spalle - Il governo federale rende più difficile per le famiglie arrivare a fine mese". Ma, prosegue, "il declino è una scelta, il successo è raggiungibile e vale la pena lottare per la libertà" e "per raddrizzare questa nave bisogna riportare il buonsenso nella nostra società, la normalità nelle nostre comunità e l'integrità nelle nostre istituzioni".

"In Florida abbiamo dimostrato che si può fare - afferma ancora - Abbiamo preferito i fatti alla paura, l'istruzione all'indottrinamento, la legge e l'ordine alle rivolte e al disordine. Abbiamo mantenuto la posizione quando la libertà era in bilico. Abbiamo dimostrato che possiamo, e dobbiamo, dare nuova vita all'America. Abbiamo bisogno del coraggio di dirigere e della forza di vincere".