Energia, associazioni italiane chiedono a Ue neutralità tecnologica decarbonizzazione

Si è tenuto, presso la Camera dei Deputati a Roma, l'evento "La decarbonizzazione dei consumi domestici: tecnologie multienergy per un futuro sostenibile" organizzato da associazioni del settore del gas, dell'edilizia e del termico. Al centro dell'incontro una riflessione sulla transizione energetica secondo la logica della complementarietà con l'obiettivo di costruire un futuro di decarbonizzazione dei consumi che sia sostenibile dal punto di vista anche economico e sociale. (VIDEO)

"La decarbonizzazione è un processo estremamente importante, è sfidante, ha una serie di obiettivi concreti da raggiungere, dei traguardi e dobbiamo raggiungerla senza slogan, senza posizioni preconcette.

Qui non vince l'integralismo, vince la sicurezza energetica, vince il comfort e il risparmio energetico dei consumatori e degli utilizzatori finali. A nostro avviso i concetti sono tre: futuro multi tecnologico, multi energetico e multi target, cioè multi obiettivo. Se noi ragioniamo in questo modo possiamo tutti insieme come filiera pragmaticamente raggiungere questi obiettivi".

La necessità, secondo quanto emersa dall'iniziativa, è quella di pensare ad una pluralità di soluzioni nel settore energetico per rispondere alle aspettative dell'Unione Europea e a quelle dei consumatori in primo luogo, promuovendo un atteggiamento realistico e pragmatico da parte delle istituzioni italiane ed europee sul tema. La diminuzione delle emissioni passa attraverso la ricerca di alternative come i biogas e le fonti rinnovabili, permettendo però una sostenibilità economica nel lungo periodo che garantisca ai cittadini di cambiare i propri modelli di consumo in tempi attuabili.

"Noi crediamo come industria del GPL che in un orizzonte di transizione energetica il nostro prodotto abbia un diritto di cittadinanza e crediamo che il consumatore abbia il diritto di poter scegliere tra più fonti energetiche e, tra queste, quella che più corrisponde alla sua necessità concreta. Che cosa fanno le nostre aziende? Cosa stanno già facendo le nostre aziende in questo momento? Stanno facendo investimenti importanti per poter sviluppare un prodotto di origine biologica, come il bio GPL, o di origine da fonti rinnovabili come l'RDME. Noi riteniamo un orizzonte concreto e raggiungibile quello di poter offrire per il 2030 un prodotto che sia composto almeno per il 40% da bio GPL e da RDME e quindi la possibilità di offrire un prodotto che sia carbon neutral fuel".

Il messaggio è quello di pensare alla transizione energetica non più solo come uno slogan ma come un orizzonte costruibile solo attraverso soluzioni graduali, strategiche e che permettano al settore di adattarsi nel tempo alle nuove esigenze abbandonando idee semplici e integralismi e abbracciando un approccio complementare basato sempre meno sull'esclusività.

"Il processo di transizione energetica è un processo molto sfidante, molto articolato. Per questo, perché sia realmente efficace, abbiamo bisogno di promuovere una grande sinergia tra i diversi vettori energetici, tra le fonti energetiche, tra le diverse tecnologie. Serve un approccio inclusivo, un approccio che garantisca una sostenibilità anche economica e sociale a questo processo. Per quanto riguarda l'Italia, l'Italia deve valorizzare i suoi punti di forza. L'infrastruttura gas è uno dei punti di forza del nostro Paese, è un'infrastruttura estremamente capillare che raggiunge il 90% dei comuni italiani

e va valorizzata in un'ottica di decarbonizzazione. La nostra associazione è fortemente impegnata a decarbonizzare il vettore gas promuovendo i green gas, quindi il biometano in primis, guardando anche all'idrogeno. Questa è un'opportunità per il nostro Paese, perché possiamo offrire ai nostri consumatori più strade, più percorsi per raggiungere la decarbonizzazione dei consumi".

Guarda il video su Evanewes.eu