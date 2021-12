Enrico Sodano: Management sportivo, dove i sogni diventano realtà

Metti insieme un gruppo di amici, uniti dallo stesso sogno: formare una squadra di basket e portarla in vetta al campionato. Così è incominciata la storia dell’EvenFi ASD University Basket di Potenza che, ad oggi, gioca ai vertici della serie C Gold, il quarto livello cestistico nazionale, ed è la prima squadra in Basilicata.

Potenza 29 dicembre 2021. “Erano gli anni 90 e noi un gruppo di studenti che volevano dar vita alla propria squadra di basket e…così abbiamo fatto”. – afferma Enrico Sodano, presidente dell’ASD University Basket nonché ex giocatore della squadra – “Ora, stiamo giocando tra i livelli più alti della categoria C Gold ma il nostro prossimo obiettivo è quello di arrivare in serie B. Un risultato, il nostro, reso possibile grazie alla collaborazione e al supporto di EvenFi”. – dichiara Enrico Sodano – “Si tratta di una piattaforma di investimento per l'economia reale che permette alle persone di finanziare PMI e startup in modo innovativo e veloce. Voglio ringraziare perciò Diego Dal Cero, il CEO di EvenFi, perché solo grazie a questa strategia di partenariato, da lui promossa, il progetto dell’ASD University Basket ha avuto la possibilità di arrivare all’attenzione di una vasta gamma di investitori veramente interessati a finanziare le nostre idee”. – E precisa – “Con ogni sponsor vogliamo condividere le emozioni e i valori propri della squadra, affinché la nostra identità possa fondersi ad hoc con quella di chi crede in noi e vuole sostenerci: è solo partendo da questo scambio di benefici tra la squadra e gli sponsor che si arriva a vincere insieme, dando vita ad un’economia circolare che porta innovazione e crescita economica collettiva”.

Da sempre, la filosofia di gioco di ASD University Basket è stata quella di considerare lo sport come un valore, di educare a giocare e ad essere corretti, dando sempre il massimo in tutte le partite, celebrando ogni vittoria e riflettendo e analizzando ogni sconfitta. “Dietro a tutte le partite – rivela Enrico Sodano - c’è tanto duro lavoro da parte di ogni singolo giocatore. In un gioco di squadra, tutte le situazioni vanno studiate e serve una mentalità vincente in campo, che si ottiene solamente unendo insieme testa e cuore”. Ed è grazie a questa determinazione che la ASD University Basket di Potenza, formata da 18 giocatori di varie nazionalità, è arrivata in serie C Gold e, ora, ambisce a vincere il campionato. “Non si vince mai per caso” – afferma il presidente – “È fondamentale infatti avere una buona organizzazione: i player dell’ ASD University Basket fanno quattro allenamenti serali e due mattutini, seguendo a tutti gli effetti un timing simile a quello della serie B. Durante ogni partita e allenamento grazie a My Play, la piattaforma che ci permette di registrare l’andamento in campo di ogni giocatore, riusciamo ad ottenere le statistiche in merito ai nostri punti forza e quelli invece più deboli per poter arrivare a migliorarci sempre di più”.

Oltre che colleghi di lavoro, Enrico Sodano e Diego Dal Cero, il Ceo di EvenFi, hanno instaurato un solido rapporto d’amicizia. “C’è l’idea di fare insieme un film sulla squadra che troverà il proprio set naturale durante i play off per essere poi distribuito a partire dalla prossima estate”. – afferma Enrico Sodano – “Qualunque sarà il risultato finale verrà raccontato in diretta e, sia che si tratti di una vittoria o di una sconfitta, per noi, ripercorrendo tutte le tappe da dove siamo partiti fino ad oggi, sarà comunque una grande vittoria”.

Organizzazione, pianificazione e determinazione, dunque, sono il leitmotiv dell’ASD University Basket, che ha portato l’intera squadra a gareggiare tra le categorie più alte della pallacanestro. “Perché se puoi sognare una cosa” - conclude il presidente Enrico Sodano – “esiste sempre un modo per realizzarla”.

Contatti https://www.facebook.com/unibasketpz/