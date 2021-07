Europa, firmata la Carta dei Valori

Una Carta dei Valori per il futuro dell'Europa. La firma da parte dei partiti che fanno parte di tre gruppi diversi nel Parlamento Ue. È un passo concreto che segue il vertice di Budapest organizzato lo scorso aprile con Matteo Salvini, Viktor Orbán e Mateusz Morawiecki. La Carta dei Valori, si legge in una nota della Lega, è stata sottoscritta dai partiti che fanno parte dei gruppi 'Identità e democrazia' (Id) e 'Conservatori' (Ecr), più Fidesz che ha lasciato il Ppe e fa parte dei non iscritti. Hanno siglato il documento: ID - Lega (Italia) - RN (Francia) - FPOE (Austria) - Vlaams Belang (Belgio) - DPP (Danimarca) - Ekre (Estonia) - PS (Finlandia) ECR - PiS (Polonia) - VoX (Spagna) - FdI (Italia) - JA21 (Paesi Bassi) - EL (Grecia) - PNT-CD (Romania) - LLRA-KSS (Lituania) - VMRO (Bulgaria) NON ISCRITTI -Fidesz (Ungheria).

“La Lega ha firmato una Carta dei Valori per immaginare un futuro dell’Europa basato su libertà e identità anziché su burocrazia e omologazione" dice il leader della Lega Matteo Salvini. "Il documento, sottoscritto da partiti che fanno parte di tre gruppi politici diversi nel Parlamento Ue, è un altro passo per costruire un’alleanza solida, allargata e alternativa alla sinistra illiberale, delle tasse e dell’immigrazione selvaggia”.