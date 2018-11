"E' donna, non la vogliamo in officina"

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' l'unica ragazza all'indirizzo in Meccanica di un istituto scolastico del beneventano. "Tutte le officine la rifiutano per alternanza scuola-lavoro perché è donna" denuncia il consigliere regionale dei Verdi Francesco Emilio Borrelli. Per questo lancia un appello con un post su Facebook per aiutare "questa 17enne nel suo percorso di studio" alla scuola professionale 'Lombardi' di Airola e "di emancipazione dai pregiudizi". Il periodo di pratica è, infatti, obbligatorio nel triennio. "La scuola si è mobilitata da subito nella collocazione della ragazza presso qualche officina, senza nessun risultato. La risposta è stata quella che 'è una ragazza …'" e, allora, spiega il consigliere, "si sta pensando di mandarla al Nord". "Questo è un fatto grave e vergognoso che sappiamo non essere identificativo della zona in cui sta accadendo, ma descrive una mentalità arretrata ancora piena di pregiudizi nei confronti delle donne e delle loro capacità" ha detto il consigliere Borrelli che, scrive su Fb, ha diffuso la mobilitazione, lanciata da una mamma di Montesarchio nel beneventano, e diffusa per la prima volta su Radio Marte. "Nonostante la buona media scolastica la giovane non riesce ad inserirsi in un percorso che in futuro potrebbe portare a un'assunzione solo a causa del suo sesso - conclude il consigliere parlando in diretta con lo speaker Gianni Simioli -. Oltre che incostituzionale è davvero imbarazzante per questo Paese".