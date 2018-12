18enne prende a mazzate studente perché non ama il rap

(FOTOGRAMMA)

Picchiato per una questione di gusti musicali. Un ragazzo appena maggiorenne è entrato in una scuola superiore di Avigliana, a 20 km da Torino, poi si è diretto in un aula dove ha picchiato con una mazza da hockey uno studente minorenne. Nel parapiglia che ne è seguito sono rimasti coinvolti altri 4 ragazzi.

L'aggressore, che non frequenta quella scuola e che al momento non è stato ancora rintracciato, da una prima ricostruzione si sarebbe vendicato dopo una lite scoppiata per differenti gusti musicali . A quanto si apprende infatti il 18enne, che frequenta la sede principale dell’istituto, pare componga musica, forse rap. Proseguono comunque le indagini dei carabinieri che stanno ascoltando i testimoni per ricostruire l’intera vicenda.