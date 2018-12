Una bussola da tenere in tasca per orientarsi nella città: la cosiddetta ‘Guida Michelin dei poveri’ raccoglie tutti gli indirizzi per l’accoglienza. La Comunità di Sant’Egidio la redige ogni anno pensando a chi vive per strada e ai volontari che li aiutano. Natale alle porte, fervono i preparativi per il grande pranzo.