Sea Watch, appello del Papa Botta e risposta Salvini-Di Maio

Così come il leader leghista non cambia idea, allo stesso lodo Luigi Di Maio insiste sull'accoglienza di donne e bambini sebbene la linea sui migranti resta dura. In un'intervista al Corriere della Sera, il vicepremier 5 Stelle sostiene che "se l'Italia avesse fatto come Malta avremmo avuto tutta l'Europa contro. Abbiamo dato la disponibilità ad accogliere circa dieci persone: si tratta di donne e bambini e sia Malta sia Sea Watch fanno ostruzionismo, non permettendo lo sbarco e tenendoli a bordo". E a Sea Watch che lo accusa di essersi accorto del caso dopo due settimane, Di Maio replica: "L'ong la butta in politica. Io, noi come governo, vogliamo che vengano tutelati donne e bambini. Che sbarchino a Malta e li accoglieremo". Ha scavalcato Matteo Salvini? chiede ancora il giornale. "Ma no, assolutamente. Non ho sentito Salvini dire che donne e bambini devono rimanere sulle navi - afferma il vicepremier - Anzi. Ci siamo sentiti. Sono d'accordo sulla linea dura: non possiamo assumerci da soli i problemi dell'Unione Europea sui migranti".



"L'Italia non è Salvinia" dicono quelli della ONG Sea Eye. Fate quello che volete, ma per chi non rispetta le leggi i porti Italiani sono e rimarranno chiusi. — Matteo Salvini (@matteosalvinimi) 6 gennaio 2019