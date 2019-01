"Battisti in Italia già domani"

((Afp)

"Non è escluso" che Cesare Battisti arrivi in Italia "già nella serata di oggi o nella giornata di domani". Molto dipenderà, spiegano all'Adnkronos fonti del governo, dalla celerità delle procedure di espulsione dalla Bolivia. L'estradizione in Italia potrebbe avvenire "direttamente dalla Bolivia o dopo un momentaneo trasferimento di Battisti in Brasile".

L'ex terrorista dei Pac è stato catturato a Santa Cruz de la Sierra, in Bolivia, dall'Interpol e da agenti dell'Aise. Condannato in Italia a due ergastoli per quattro omicidi, Battisti si era reso irreperibile dal dicembre scorso, dopo l'ordine di arresto emesso da Luiz Fux, giudice del Tribunale Supremo brasiliano e il decreto di estradizione firmato dal presidente uscente Michel Temer. Ora si attende che l'ex terrorista venga rimandato in Italia.

Secondo quanto riferiscono all'Adnkronos fonti dell'intelligence, Battisti potrebbe dover rientrare in Brasile, il paese dal quale è fuggito, prima di rientrare in Italia. Se questo passaggio invece non sarà necessario, il rientro a Roma dell'ex terrorista potrebbe avvenire già domani. Una squadra di funzionari dell'Aise (una quindicina di uomini sono giù in Brasile da dicembre) è già pronta per riportare a Roma l'ex terrorista dei Pac, aggiungono le stesse fonti.