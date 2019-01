L'ex Br Lojacono: "Accetterei di scontare l'ergastolo in Svizzera"

Foto da Wikipedia

Accetterebbe di scontare l'ergastolo in Svizzera l'ex Br Alvaro Lojacono, uno dei condannati per l’agguato di via Fani, che, oramai cittadino svizzero, dopo quasi vent'anni di silenzio e il recente arresto dell'ex Pac Cesare Battisti, fa la clamorosa rivelazione in un'intervista a Ticinoonline/20 minuti.

Se l’Italia presentasse una richiesta di exequatur corretta e completa (cioè per tutte le condanne italiane cumulate), con la garanzia di non procedere più per gli stessi fatti, spiega Lojacono, "io l’accetterei senza obiezioni, almeno metteremmo la parola fine a questa vicenda". In pratica, l'ex terrorista accetterebbe di scontare nel paese elvetico l’ergastolo inflittogli da un giudice svizzero, secondo le sentenze italiane.

Lojacono spiega così il motivo per cui le autorità italiane (i diversi governi che si sono succeduti) hanno scelto di non chiedere l'estradizione e poi, in caso di rifiuto, il processo in via sostitutiva: "Forse l'Italia non ha voluto che uno stato straniero mettesse il naso nel processo Moro". Si tratta di un'ipotesi, spiega nell'intervista con la quale rompe un silenzio quasi ventennale, ma "sarebbe comprensibile". In ogni caso, "qualunque sia la ragione non sono le autorità svizzere, né una mia presunta opposizione, ad aver creato l'impasse attuale", aggiunge.

"C'è stata una 'linea della fermezza' lanciata dal Pci al tempo del sequestro Moro, continuata poi con le leggi d'emergenza e con la politica della vendetta, che in questi giorni - sottolinea - ha raggiunto livelli impensabili con l'esibizione del detenuto-trofeo. Una catena che neppure la commissione (parlamentare sul caso Moro, ndr) ha voluto interrompere, lasciando la verità nella palude del sospetto".

"L'Italia - ribadisce poi - non ha mai chiesto la mia estradizione alla Svizzera (il fatto è accertato dalla sentenza del Tribunale federale del 9 aprile 1991), e una 'consegna' come la richiede la Lega (la Lega dei Ticinesi, ndr) - afferma - equivarrebbe a una deportazione alla boliviana, che la Confederazione non prevede".

Alla domanda su cosa contesta della lettura odierna dei fatti degli anni di piombo, l'ex Br risponde: "Non vedo perché parlare con chi mi considera ancora oggi terrorista e nemico pubblico. Che non sono". "Ho avuto un contatto con l'ultima commissione parlamentare italiana sul caso Moro - spiega -, che ha purtroppo mancato l'occasione, scegliendo di dedicarsi alla ricerca di complotti". Parlare di quei fatti però, assicura, "non è un tabù", ma, precisa, "ne parlo con storici e ricercatori con cui si può discutere, solo lontani dalla propaganda e dalle fake-news si può ritrovare un senso storico".

Ogni volta che l'agguato di via Fani "è rilanciato dai media associandolo al mio nome - dice Lojacono - ricevo insulti e minacce. È una pena supplementare, non ci posso fare niente. Ci sono memorie collettive diverse ed in conflitto tra loro, e nessuna sarà mai condivisa da tutti. Entriamo nel cinquantenario del lungo '68, dopo mezzo secolo si dovrebbe poter trattare le cose storicamente, ma - conclude - non è così, sembra che i fatti siano avvenuti ieri".