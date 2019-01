Cucchi, carabiniere a collega: "Bisogna avere spirito di corpo"

(Fotogramma)

“Mi raccomando dovete avere spirito di corpo... se c’è qualche collega in difficoltà lo dobbiamo aiutare…". Questo è quanto avrebbe detto, secondo quanto riferito da un carabiniere intercettato al telefono mentre parla con un collega, il comandante del gruppo carabinieri Napoli. La conversazione è riportata in una nota della Squadra Mobile di Roma depositata agli atti del processo sulla morte di Stefano Cucchi.

La frase è in un verbale degli inquirenti che riporta un’intercettazione telefonica datata 6 novembre 2018 tra un vicebrigadiere dei carabinieri e il maresciallo Ciro Grimaldi, entrambi in servizio presso la stazione Vomero-Arenella, dove si riporterebbe un messaggio del comandante del Gruppo Napoli. “Ha detto - riporta il carabiniere - mi raccomando dite al maresciallo che ha fatto un servizio alla stazione lì dov’è successo il fatto di Cucchi di stare calmo, tranquillo". E ancora il vicebrigadiere riferisce al collega, che è stato sentito come persona informata sui fatti nell’ambito dell’inchiesta sui presunti depistaggi, le parole del comandante: "Mi raccomando dovete avere spirito di corpo, se c'è qualche collega in difficoltà lo dobbiamo aiutare".