Insulti razzisti a passeggera, autista nei guai

Parole offensive, insulti razzisti e bestemmie nei confronti di una passeggera straniera e il video registrato da un cellulare diventa virale. Il protagonista è un autista di un bus di Padova che indirizza a una passeggera straniera, che sembra essersi lamentata della velocità eccessiva del mezzo, una serie di improperi: 'Andate a casa vostra, qui c'è gente che lavora .... stai zitta te deficiente...' e ancora 'Non sono razzista. Io ne ho i c... pieni di voi, andate a casa vostra, cosa venite a fare qua a rompere i c... Silenzio! Basta rompere i c... alla gente che lavora! Stai zitta!". Insomma oltre un minuto di insulti e offese dell'autista, che frattanto continua a guidare il bus tra le strade di Padova mentre c'è chi riprende con i cellulari e una passeggera chiede di moderare le parole perché ci sono dei bambini a bordo.

Il video dell'increscioso episodio, che risalirebbe a diverso tempo fa, è diventato virale sui social, tanto che Busitalia, l'azienda dei trasporti che gestisce gli autobus a Padova, ha acquisito le immagini per risalire all'identità del conducente, annunciando seri provvedimenti nei suoi confronti, e invitando chiunque abbia informazioni a riferirle. Duro il sindaco di Padova, Sergio Giordani, secondo cui "quell'autista deve essere licenziato".