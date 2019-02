Si rifiuta di abortire, lui la investe con auto

Foto di repertorio (Fotogramma)

La fidanzata si rifiuta di abortire e lui la investe con l'auto. L'uomo, di origini marocchine e residente a San Martino, è stato arrestato dagli agenti della squadra mobile di Pavia per aver investito una giovane di 23 anni di origini marocchine, incinta di due gemelli, perché non ha voluto abortire. Il 30enne, che si trova ora in carcere a Torre del Gallo, ed è accusato di tentato omicidio e tentata interruzione dolosa di gravidanza. La giovane non ha riportato conseguenze gravi e potrà portare a termine la gravidanza.