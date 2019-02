Bimba cade da finestra, sorella la prende al volo

(FOTOGRAMMA)

Una bambina di tre anni è caduta dal quarto piano di un palazzo in via Ornato, nella periferia Nord di Milano, ma è stata salvata dalla sorella, che l'ha afferrata al volo. La piccola non ha subito gravi conseguenze ed è stata portata all'ospedale Niguarda. Secondo quanto riferisce la polizia, la bimba si trovava a casa di parenti quando, per gioco, si è chiusa a chiave nel bagno. La sorella di 13 anni le ha detto di buttare le chiavi in cortile e che lei sarebbe scesa per recuperarle.

La piccola, buttando le chiavi, si è però sporta dalla finestra, precipitando. La sorella, già in cortile, è riuscita ad afferrarla al volo salvandole la vita. Sul posto sono intervenuti la polizia e il personale del 118 che ha portato la bimba in ospedale.