A scuola con il coltello, denunciato 15enne

Andava a scuola portandosi un grosso coltello nello zaino a Reggio Emilia. L’arma è stata sequestrata dai Carabinieri della stazione di Corso Cairoli ad uno studente 15enne, che frequenta un istituto superiore del capoluogo reggiano. Si tratta di un coltello a scatto con punta lama e dorso dentato di una quindicina di cm ritenuto di alto potenziale offensivo dagli stessi carabinieri che l’hanno sequestrato.

Secondo quanto accertato dai militari lo studente a scuola avrebbe mostrato il coltello ad un compagno non certo per minacciarlo ma per fargli vedere cosa aveva al seguito. Il gesto non è passato inosservato ad un’insegnante della scuola che ha preso in consegna l’arma conducendo lo studente in segreteria. Quindi l’intervento dei carabinieri che hanno sottoposto a sequestro il coltello denunciando il minore alla Procura della Repubblica presso il tribunale per i Minorenni di Bologna per il reato di porto abusivo di armi. Rimane da chiarire il motivo per cui il ragazzino si portasse dietro il coltello.