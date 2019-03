Violazioni edilizie, 9 arrestati: c'è anche sindaco del comasco

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' in corso un’operazione di polizia giudiziaria nei confronti di nove persone, tra cui un sindaco della provincia di Como, "per numerosi casi di accordi corruttivi tra il primo cittadino e clienti del suo studio associato, nonché per violazioni edilizie". Lo fa sapere la Guardia di finanza del comando provinciale di Como spiegando che l’operazione, diretta dalla locale procura della Repubblica, vede impegnati finanzieri in provincia di Como, Sondrio, Milano e Roma, per l’esecuzione di un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal gip di Como nei confronti di nove persone: il sindaco e un professionista sono finiti in carcere, altre sette persone ai domiciliari.