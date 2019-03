Sparatoria allo Zen, morte 2 persone

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Due persone sono morte nella sparatoria avvenuta questa sera nel quartiere Zen di Palermo. A perdere la vita padre e figlio: Antonino Lupo, 52 anni, e Giacomo di 19. L'agguato è scattato in via Rocky Marciano. Entrambi sono stati condotti in condizioni disperate all'ospedale Villa Sofia, dove i medici non sono riusciti, però, a strapparli alla morte. Entrambi avrebbero precedenti ma non per reati di mafia, precisano dalla Questura. Sulla vicenda indaga la Polizia, che sta cercando di ricostruire la dinamica dei fatti.