Ousseynou Sy era in malattia con patente sospesa

Ousseynou Sy (FOTOGRAMMA)

Ousseynou Sy, l'autista di origine senegalese arrestato dopo aver dirottato un bus con a bordo degli studenti di Crema, ha 'nascosto' i suoi guai all'azienda, secondo quanto emerge da fonti investigative. Nel suo passato risulta un precedente per guida in stato di ebbrezza che gli sarebbe costato la sospensione a tempo della patente, "periodi in cui non avrebbe lavorato mettendosi in malattia, ma senza che l'azienda di trasporti in cui è assunto lo avesse mai saputo".

Stesso discorso per l'altro precedente di violenza sessuali su minori, in cui la condanna a un anno con pena sospesa arriva solo nel 2018. "Anche in questo caso l'azienda non avrebbe saputo nulla", visto che i controlli sui precedenti non sarebbero obbligatori nelle società private.