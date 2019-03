Violenza in Circumvesuviana, altro scarcerato

(Fotogramma)

Lascia il carcere un altro dei presunti aggressori della 24enne violentata nella stazione della Circumvesuviana di San Giorgio a Cremano, in provincia di Napoli. Il Tribunale del Riesame di Napoli ha infatti disposto la scarcerazione di un 19enne, difeso dall'avvocato Antonio De Santis. Il ragazzo ha lasciato il carcere ieri sera. Si tratta del secondo dei tre giovani arrestati nell'ambito delle indagini sulla violenza subita dalla 24enne lo scorso 5 marzo: una settimana fa è stato scarcerato un 18enne difeso dall'avvocato Eduardo Izzo.

Condanna la scarcerazione il vicepremier Luigi Di Maio: "Non sta a me entrare nel merito della decisione presa, ma permettetemi di dire che è una vergogna che, a poche settimane dalla violenza, due di quei tre delinquenti siano già liberi di andarsene in giro a farsi i cavoli propri" ha scritto su Facebook Di Maio. "Non possiamo nemmeno immaginare come si sia sentita e come si senta ancora oggi la ragazza dopo quel terribile episodio - osserva il vicepremier -. L'impatto psicologico deve essere stato devastante e chi dovrebbe pagare viene rimesso in libertà? Io una cosa del genere non posso accettarla. Non la accetto da essere umano. Ho sentito nei giorni scorso la mamma della giovane ed è ovviamente distrutta anche lei. Come si può?".

"È evidente che c'è qualcosa che non va in questo Paese. Chi compie uno stupro, per quanto mi riguarda, deve passare il resto dei suoi giorni in carcere! Ognuno ha diritto di difendersi, lo prevede il nostro ordinamento giuridico, ma chi è accusato di violenza sessuale contro una donna deve poterlo fare dal carcere!", conclude Di Maio.