Fumo dal motore, paura su volo Ryanair

Paura nei cieli di Treviso dove un Boeing 737 della compagnia aerea irlandese Ryanair ha registrato la perdita di fumo da un motore in fase di atterraggio. Il velivolo, partito da Napoli, ha toccato il suolo regolarmente alle 7:54 con i 170 passeggeri a bordo illesi.

Fondamentale l'esperienza del pilota, assistito nelle operazioni dalla torre di controllo dell'aeroporto Canova. A causa della perdita d'olio dalla turbina, accertata dai vigili del fuoco in pista, il Boeing non ha potuto riprendere il volo in direzione del capoluogo campano.