Colpito da infarto, batte testa e muore

A terra, in una pozza di sangue e ormai privo di vita, in un appartamento in zona Colombo, a Roma. Colto da un infarto, un uomo avrebbe battuto violentemente la testa a terra. Secondo un primo esame fatto dal medico legale, il 56enne di origine egiziana sarebbe morto da due giorni.

La vittima - trovata senza vittima nell'appartamento al 37 di via Cloro - era il badante che assisteva una signora anziana: a scoprirlo è stato il figlio della paziente, che ha poi chiamato i soccorsi, secondo quanto stanno ricostruendo i poliziotti del commissariato chiamati dal 118 e impegnati nelle indagini. La salma è a disposizione dell'autorità giudiziaria.