'Vota Taffo', follower pazzi per agenzia funeraria

Il post di Taffo, foto dal profilo ufficiale di Facebook

"L'unica agenzia di pompe funebri che è riuscita ad accaparrarsi clienti vivi", "Taffo alle URNE" propongono entusiasti i follower, giocando sul doppio senso e, poi, calcolano "se solo mettiamo insieme i like al commento superiamo lo sbarramento del 4%". E' la reazione a un post su Facebook dell'agenzia funeraria Taffo dedicato a Stefano Cucchi e a sua sorella Ilaria, dopo la testimonianza di ieri del carabiniere Francesco Tedesco davanti alla Corte d'Assise. Il superteste, imputato per omicidio preterintenzionale, ha chiesto scusa alla famiglia. "Di morti ingiuste ne abbiamo viste tante. Ma Stè, come te nessuno mai" ha scritto Taffo nel post. Tra i tanti commenti positivi anche qualche critica, c'è chi scrive "parete avvoltoi", ma il migliore è senza dubbio "mi fate voglia di fare il becchino e lavorare con voi".