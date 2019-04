Ilaria Cucchi: "Soddisfatti ma devastati"

(Fotogramma)

“Sicuramente è qualcosa di enorme, che ci scalda il cuore e ci toglie dall’isolamento, facendoci sentire meno soli e meno traditi. Ne abbiamo passate tante in questi anni e - rivolgendosi a Fabio Fazio - sai della nostra battaglia''.L o ha detto Ilaria Cucchi in collegamento, insieme ai genitori Giovanni e Rita Cucchi e l’avvocato di famiglia Fabio Anselmo, con Che tempo che fa di Fabio Fazio su Rai1 riferendosi alla svolta nel processo del fratello Stefano Cucchi dei giorni scorsi.

''Queste testimonianze di vicinanza sono importanti per noi sia dal punto di vista emotivo, ma soprattutto dal punto di vista pratico…è un segnale importante, per noi è fondamentale in un momento come questo, in cui la nostra famiglia è devastata, dopo anni di battaglie giudiziarie che devasterebbero qualsiasi famiglia. La nostra famiglia ne esce soddisfatta se così si può dire ma la sofferenza nessuno ce la può togliere''.

Per Givoanni Cucchi, papà di Stefano "le cose da dire sono tante, innanzitutto bisogna ringraziare tutti quelli che ci hanno sostenuto, e sono tanti, l'opinione pubblica ci ha sostenuto. Noi siamo andati avanti con l'aiuto di Ilaria e dell'avvocato Anselmo. Più di così non possiamo fare, ma soprattutto Stefano è la punta di un iceberg, ci auguriamo che questo esempio di tribunale, sia valido anche per gli altri&purtroppo Stefano era uno degli ultimi che ha pagato con la vita e non doveva pagare''.