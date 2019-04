Comunità arabe in Italia: "Grande dolore"

(AFP)

"#NotreDame che brucia fa male al cuore di tutti". Così il presidente delle Comunità del mondo arabo in Italia (Co-mai), Foad Aodi, commenta quanto sta accadendo a Parigi. "Auspichiamo che vengano spente subito le fiamme nella cattedrale e di rivederla presto come era con i suoi valori storici, religiosi e culturali e che ne fanno un simbolo nel mondo, anche in quello arabo e musulmano" sottolinea Aodi, che esprime "solidarietà alla Francia e ai francesi". "Tutti gli arabi e musulmani italiani si stringono ai francesi e chiediamo agli arabi e musulmani francesi di stare vicini e sostenere la Francia in questa giornata molto triste per tutti", conclude Aodi.