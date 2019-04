Striscione Mussolini, identificati 29 ultras

(Fotogramma)

Sono 29 gli ultras identificati dalla polizia a seguito della manifestazione non autorizzata in piazzale Loreto a Milano, dove è stato esposto uno striscione inneggiante a Benito Mussolini. La Digos ha accompagnato in questura 28 persone, mentre il capo ultras che ha chiamato il 'presente' è stato identificato da un video. Complessivamente sono nove i denunciati: otto per la manifestazione non autorizzata e uno per il possesso di un manganello telescopico. La Digos ha individuato 13 tifosi in corso Como, fra cui tre interisti, e altri sei nelle vicinanze dello stadio San Siro.