Violenza sessuale, arrestati esponenti CasaPound

Sono di CasaPound i due ventenni arrestati a Viterbo con l'accusa di violenza sessuale di gruppo nei confronti di una 36enne. Secondo quanto si apprende, si tratterebbe di un consigliere comunale di minoranza del movimento di estrema destra di Vallerano, paese della provincia di Viterbo, e di un militante viterbese, sempre di CasaPound.

La Polizia ha eseguito in mattinata le due ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti dei due giovani, accusati di un reato che si sarebbe consumato all’interno di un circolo privato di Viterbo di cui avevano in quel momento l’uso esclusivo.