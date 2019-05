Esplode bombola di gas, grave bimbo di 4 anni

Immagine di repertorio (Fotogramma)

È ricoverato dalla scorsa notte all'ospedale pediatrico Meyer di Firenze un bambino di 4 anni di Bagnone (Massa Carrara) rimasto ferito nell'esplosione di una bombola del gas, avvenuta nell'abitazione della famiglia per cause in corso di accertamento da parte dei vigili del fuoco.

Il ritorno di fiamma ha provocato gravi ustioni al bambino e anche la madre è rimasta ferita, pur se in maniera lieve. E' stato subito attivato l'elisoccorso e il bambino è stato trasferito d'urgenza al Meyer. Con lui sull'elicottero è salita anche la madre. Il bimbo si trova ora in rianimazione. La prognosi è riservata. Le condizioni del bambino sono definite serie ma non sarebbe in pericolo di vita.