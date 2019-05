Mare Jonio soccorre 30 migranti

(Afp)

La nave Mare Jonio ha soccorso 30 persone "da un gommone in avaria in acque internazionali, 40 miglia al largo della Libia". A darne notizia in un tweet è la ong Mediterranea. "Abbiamo chiesto porto sicuro - si legge nel messaggio postato - al centro di coordinamento italiano. Immensa gioia per le vite in salvo".

"Le donne incinte sono due. I minori, oltre a una piccola di un anno, sono 4 non accompagnati". In un altro tweet Mediterranea ha poi postato una foto: "Ecco la bimba di un anno salvata dalla morte in mare e dalla guerra in #Libia dalla nave #MareJonio. Questa immagine è la più grande ricompensa per chi in questi mesi ha sostenuto Mediterranea #SavingHumans".

Salvini però è netto: "Un conto è una nave della Marina militare, che attraverso il suo ministro di riferimento si assumerà le proprie responsabilità - dice il ministro dell'Interno e vicepremier - un altro una nave di privati o dei centri sociali come la Mare Jonio. Per loro, i porti restano chiusi".