Giù dal cavalcavia, dramma sull'A19

Immagine di repertorio (Fotogramma)

E' di un morto e di un ferito grave il bilancio di un gravissimo incidente stradale avvenuto all'alba di oggi sull'autostrada A19 Palermo-Catania, all'altezza di Agira. Per cause in corso di accertamento, l'autovettura ha urtato la barriera spartitraffico e poi ha scavalcato, senza danneggiarla, la barriera sul lato destro. Uno dei due occupanti è deceduto, mentre l'altro è stato trasportato in ospedale.

Il traffico non ha subìto rallentamenti. Il personale di Anas è sul posto per la messa in sicurezza dei luoghi, in attesa del ripristino delle barriere, previsto per la giornata di domani.