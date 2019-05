Agguato Napoli, confermato arresto per accusato

(Foto Fotogramma)

E' stata sancita stamattina la custodia cautelare in carcere per Armando Del Re. L'uomo, di 28 anni, è accusato di aver aperto il fuoco in piazza Nazionale lo scorso 3 maggio per ammazzare Salvatore Nurcaro ma, secondo gli inquirenti, per errore ha ferito gravemente la piccola Noemi, di 4 anni e sua nonna di 51 anni. Il giudice per le indagini preliminari Alessandro Buccino Grimaldi ha emesso la misura di ordinanza di custodia cautelare in carcere per Del Re.