(Fotogramma/Ipa)

"Proporrò in Consiglio dei ministri un piano di unità nazionale di emergenza per combattere mafia, camorra e ndrangheta". E' quanto ha annunciato il ministro del'Interno Matteo Salvini, al termine del Comitato provinciale per l'ordine e la sicurezza pubblica svolto in Prefettura a Napoli.