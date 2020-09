Cosenza, catturato l'evaso

Immagine di repertorio (Fotogramma/Ipa)

Catturato dalla polizia penitenziaria il detenuto, evaso a Cosenza. L'uomo è stato rintracciato nel centro vecchio della città dalle unità impiegate nella ricerca da stamattina in pattugliamento con i carabinieri. Subito ammanettato, il detenuto è stato portato via dalle auto della polizia penitenziaria. Dopo l'allarme dato dal reparto di polizia penitenziaria di Cosenza, il NIC della polizia penitenziaria, specializzato nella cattura di evasi, ha subito pianificato gli interventi e coordinato le operazioni a cui hanno partecipato il reparto di Cosenza e il nucleo regionale del NIC di Catanzaro, oltre alle altre forze dell'ordine. Sono stati organizzati posti di blocco in tutta la città unitamente a carabinieri e polizia di Stato, oltre che vaste battute in varie zone di Cosenza e soprattutto nel centro storico e nelle limitrofe campagne. Oltre 30 gli uomini della Polizia penitenziaria impegnati nelle attività di ricerca dell' evaso, coordinati dal nucleo investigativo centrale.