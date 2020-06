App 'inParrocchia', filo diretto tra preti e fedeli

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Arriva la nuova App 'inParrocchia', uno strumento innovativo al servizio dei parroci che consentirà di realizzare un filo diretto dei sacerdoti con i fedeli e che dimostra come l'evangelizzazione passi necessariamente anche dai social. La prima applicazione per smartphone è dedicata a tutte le parrocchie italiane e rappresenta una nuova "risorsa di comunione". La nuova App è disponibile da oggi su Google Play e su Apple Store in download gratuito per tutti gli utenti. Quando il parroco di una parrocchia avrà aderito al servizio attraverso il nuovo sito inparrocchia.com sarà possibile caricare e rendere visibili ai fedeli che avranno scaricato la App i contenuti specifici di quella parrocchia, attraverso l’accesso ad una piattaforma editoriale online dedicata.

"Ripetutamente la Chiesa cattolica - spiega la Fondazione Terra Santa della Custodia francescana cui si deve l'iniziativa social con il partner Touchware - ha sollecitato e incoraggiato un utilizzo consapevole, creativo e innovativo dei nuovi media e dei social network. Nel recente messaggio per la prossima Giornata delle Comunicazioni sociali che si celebrerà il 2 giugno 2019, papa Francesco ha ricordato che 'la rete è una risorsa del nostro tempo. È una fonte di conoscenze e di relazioni impensabili'. È necessario allora trovare il modo di abitarla non per 'intrappolare, ma per liberare, per custodire una comunione di persone libere".

D'ora in poi, dunque, si realizzerà un filo diretto tra prete e fedele poiché la App permetterà a chi lo vorrà di accedere, in forma gratuita, attraverso il proprio smartphone ad una serie di servizi utili: messaggi, avvisi, bollettini parrocchiali, eventi, documenti e immagini, orari delle messe, chat. "La App- spiegano gli ideatori - permetterà di vivere una particolare vicinanza ai luoghi santi, conoscere le attività della Custodia e sostenere i cristiani locali che abitano quei luoghi. Saranno disponibili per tutti gli utenti dei contenuti aggiuntivi dedicati ai luoghi santi, editoriali, pellegrinaggi, notizie e pubblicazioni significative".