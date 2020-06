Cronista picchiato a Genova, poliziotti si presentano in procura

(Foto Adnkronos)

Questa mattina, apprende l'Adnkronos da fonti di procura, si sono presentati spontaneamente in procura a Genova i poliziotti del reparto mobile coinvolti il 23 maggio scorso negli scontri seguiti alla manifestazione contro il comizio di CasaPound. In quella circostanza il cronista di Repubblica Stefano Origone fu colpito da alcuni agenti e rimase ferito tanto da essere ricoverato in ospedale.