Roma, esplosione in villetta: un morto

Esplosione con incendio in una villetta di via Ciro Trabalza 85, in zona Massimina, a Roma. All'interno dell'abitazione di due piani è stato trovato morto un uomo di 80 anni. Sono ancora in corso le operazioni dei vigili del fuoco di Roma, arrivati sul posto con due squadre. La struttura, fanno sapere, è stata completamente coinvolta dall'esplosione e dall'incendio.