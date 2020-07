Guardia giurata spara a 14enne

(Fotogramma)

La prognosi è di 60 giorni per il 14enne colpito al braccio da una guardia giurata, compagno della madre, che ha sparato al ragazzo dopo una lite nella loro casa in via Marco Aurelio a Milano. L'uomo è stato arrestato ieri sera. Il giovane è stato portato non in pericolo di vita all'ospedale Niguarda ed è stato operato al braccio verso le ore 00.30, dopo aver riportato la frattura dell'omero destro.

Il fatto è avvenuto verso le 22.40 di ieri sera, i carabinieri sono stati avvertiti da una passante che aveva assistito alla lite dei due in strada, in viale Francesco Crispi. Successivamente la lite è continuata in casa e il ragazzino per difendere la madre è intervenuto. Il vigilante ha esploso un colpo dalla sua pistola d'ordinanza ferendo al braccio destro il ragazzo. All'arrivo dei carabinieri il ragazzino ferito era in strada insieme alla madre, mentre l'uomo senza opporre resistenza è stato arrestato in casa ed è stato portato nel carcere di San Vittore.