Pg Cassazione: "Stop funzioni e stipendio per Palamara"

Il procuratore generale della Cassazione Riccardo Fuzio, titolare dell'azione disciplinare nei confronti dei magistrati, ha chiesto la sospensione dalle funzioni e dallo stipendio per il pm romano Luca Palamara, indagato per corruzione a Perugia per il 'caos Procure'.

L'udienza disciplinare al Consiglio superiore della magistratura per decidere sulla richiesta di misura cautelare di "sospensione facoltativa dalle funzioni e dallo stipendio", è stata fissata al prossimo 2 luglio.