Repubblica riapre dopo 246 giorni, commercianti offrono torta

Dopo 246 giorni, questa mattina è stata riaperta la fermata della metropolitana Repubblica e, per festeggiare l’'evento', i commercianti della zona hanno offerto una fetta di torta e un bicchiere di prosecco alle persone che, dopo 8 mesi, sono tornate a uscire dalle scalinate della fermata.

"Mentre a Milano festeggiano per l’assegnazione delle Olimpiadi, noi a Roma festeggiamo per la riapertura della metro”, dice all’AdnKronos Angelo Mantini, presidente del Comitato per la riapertura della metro Repubblica e proprietario di un noto negozio di abbigliamento della zona.

"In questi mesi - sottolinea - l'economia del quartiere ha risentito della 'desertificazione' dell'area causata dalla chiusura della metro. Hanno chiuso 6 attività commerciali, anche molto importanti, e c'è stato un calo nei guadagni con punte anche del 50%", rimarca il presidente.

La metro Repubblica era chiusa dal 23 ottobre del 2018, quando, in occasione della partita di Champions League, Roma-Cska Mosca, l’ammassamento dei tifosi russi su una scala mobile ne aveva provocato il cedimento.