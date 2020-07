Travolti fuori da discoteca, morti due 20enni

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Due giovani, di 20 e 22 anni, sono morti questa notte alle porte di Piacenza dopo essere stati travolti da un'auto, fuori da una discoteca. I due amici stavano camminando sul ciglio della strada e sono deceduti sul colpo. L'auto che li ha investiti, guidata da una ragazza di 30 anni, è poi finita fuori strada, distrutta a causa dell'impatto. La polizia stradale di Piacenza, intervenuta sul posto, ha effettuato una serie di controlli sulla donna che è piantonata in ospedale in stato di arresto: è ricoverata in ospedale in stato di choc.