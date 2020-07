Precipita da ghiacciaio, muore donna in Valtellina

(Fotogramma)

Una donna è morta precipitando durante un corso su ghiaccio oggi in Valtellina, nella zona del ghiacciaio dei Forni. Altri due uomini, due alpinisti tedeschi di Stoccarda, che erano in cordata con lei e che sono rimasti feriti nella caduta, sono stati recuperati nelle ore successive. Lo fa sapere il Soccorso alpino e speleologico lombardo. L'incidente è avvenuto poco prima delle 12.30 sotto Cima Cadini, a quota 3.100 metri. Il corpo della vittima, L.D.M.E., classe 1964, è stato portato all’eliporto di Bormio, a disposizione delle autorità.

Il gruppo di alpinisti era alloggiato al rifugio Branca e stava partecipando a un corso su ghiaccio quando i tre sono precipitati, secondo dinamiche che sono tuttora all'esame della guardia di finanza. Dopo l'incidente due persone si sono staccate dal gruppo e sono scese al rifugio per chiedere aiuto e chiamare il 112, dal momento che in quota non c’era copertura telefonica. L’elicottero che ha recuperato i due feriti è decollato da Bolzano non appena le condizioni meteo lo hanno consentito, dato che sul posto imperversava il maltempo. I due uomini sono stati portati all’ospedale di Sondalo, in provincia di Sondrio, mentre l’elicottero di Bergamo, a rotazione, ha riportato al rifugio gli altri alpinisti.