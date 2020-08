(AdnKronos)

di Silvia Mancinelli

"Noi da qui non ce ne andiamo, siamo in 20 sul tetto, 10 sono bambini dai 4 anni in su. Non molliamo, non riusciranno a buttarci fuori. Questa è casa nostra". Così Donatella di Action all’AdnKronos, mentre resiste all’irruzione dei poliziotti nell’ex istituto agrario di via Cardinal Capranica, a Primavalle.