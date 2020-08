Ragazzino colpito da cassonetto lanciato sulla spiaggia

(Fotogramma)

E' ancora ricoverato all'ospedale Gaslini di Genova, per una frattura alla mandibola, il ragazzino francese rimasto ferito ieri dopo essere stato colpito da un cassonetto dei rifiuti gettato da una ventina di metri di altezza sulla spiaggia dove dormiva in tenda nel savonese. Sul caso indagano i carabinieri. Il ragazzino è in Liguria insieme alla sua famiglia.