Intesa su concorso precari scuola, cattedra per 24mila

(FOTOGRAMMA)

I sindacati della scuola (Cgil, Cisl, Uil, Snals, Gilda) e Miur hanno firmato un'intesa per un decreto legge per indire un concorso straordinario per l'assunzione di circa 24mila precari da almeno 36 mesi (in totale sono 70mila quelli che hanno queste caratteristiche) e un concorso ordinario. L'intesa, raggiunta al ministero, prevede inoltre un disegno di legge su abilitazioni e reclutamento.