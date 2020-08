Allerta meteo in Liguria, scuole chiuse a Genova

Immagine di repertorio (Fotogramma)

Nubifragi sulla Liguria con esondazioni di fiumi e torrenti. E' allerta meteo arancione a Genova dove le scuole oggi sono chiuse. ''Le scuole nei Municipi di Ponente e Medio Ponente di Genova resteranno chiuse - si legge sulla pagina Fb del Comune di Genova - Rimarrà chiuso anche il plesso scolastico IC Teglia scuole Capitini e Villa Sanguineti dato il superamento del livello di allarme dei torrenti Burba, Trasta e Feginoper''.

Sin dalle prime ore di oggi le piogge sono state subito abbondanti e un temporale auto-rigenerante ha fatto cadere quasi 400 mm di pioggia (1mm di pioggia corrisponde a 1 litro d'acqua per metro quadro) nei pressi del porto di Arenzano. Precipitazioni abbondanti anche a Fiorino (Genova) dove in sole 6 ore sono caduti 220 mm di pioggia. I corsi d'acqua in mattinata hanno rischiato di esondare, ma ora sono tornati a livelli di sicurezza e non preoccupano più. Soltanto lo Stura è uscito dagli argini creando alcuni allagamenti. I disagi non si sono fatti attendere con temporanee interruzioni di alcuni tratti autostradali ed enormi ritardi sulla rete ferroviaria (fino a 2 ore).

Sono in corso le verifiche tecniche sull'ingresso paramassi della galleria Tortuga a Vesima, nel territorio comunale di Genova, interessato da un movimento franoso nella mattina di oggi. La statale Aurelia, riferisce Anas, resterà chiusa al traffico in via precauzionale fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. A circa due chilometri di distanza, in località Pizzo di Arenzano, permane inoltre la chiusura al transito della statale, disposta ieri sera in concomitanza con l'attivazione delle procedure di Protezione Civile per il codice arancione di allerta meteorologica, tuttora in vigore. Infine, sono in corso le attività di pulizia della sede stradale a Mignanego (Genova), lungo la statale 35 ''dei Giovi'', dove le forti precipitazioni hanno causato il versamento in carreggiata di ghiaia e pietrisco dal versante. Si registra traffico rallentato.

Rallentamenti anche sulla strada statale 456 'del Turchino' a Mele (Genova), interessata dalla caduta di materiale dalla pendice sul piano viabile in corrispondenza del km 103,800. Per consentire l'intervento di bonifica della carreggiata la circolazione è regolata con il senso unico alternato. Uomini e mezzi Anas sono al lavoro ininterrottamente per fronteggiare l'emergenza maltempo e garantire la continuità dei collegamenti lungo le strade in gestione. A

Anche il traffico ferroviario è fortemente rallentato da questa mattina sulla linea Genova-Ventimiglia per danni dovuti al maltempo, comunica Trenitalia. ''Il traffico è fortemente rallentato per danni alla linea ferroviaria causati da condizioni meteo critiche tra le località di Genova Voltri e Cogoleto. Maggior tempo di percorrenza fino a 80 minuti per i treni in viaggio''.