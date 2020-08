Ancora sbarchi in Salento, in 50 a Leuca

Immagine di repertorio (Fotogramma)

di Assunta Cassiano

Proseguono gli arrivi di migranti sulle coste del Salento. Questa mattina, intorno alle 6, una barca a vela con a bordo 50 persone è stata intercettata dalla Guardia di Finanza e Guardia Costiera al largo di Santa Maria di Leuca e portata in porto per permettere lo sbarco. Tra i migranti ci sono anche 19 minori, di cui 18 non accompagnati. I due presunti scafisti, a quanto apprende l'Adnkronos, sono stati individuati e la loro posizione è al vaglio degli inquirenti.

Solo pochi giorni fa altri 81 migranti sono arrivati in due distinti sbarchi. A Leuca giovedì scorso sono sbarcati in 47, provenienti da Pakistan, Iran, Iraq, India, Bangladesh, Afghanistan, tra i quali anche una donna e una bambina e altri 9 minori non accompagnati. Trentaquattro, invece, i migranti curdo-iracheni, tra i quali anche donne e tre bambini tutti accompagnati, arrivati venerdì all'alba a Otranto.