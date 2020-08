Omicidio Roma, ecco chi sono i due fermati

(Foto Fotogramma)

E' stato notificato il provvedimento di fermo della Procura di Roma per concorso in omicidio ai due giovani sospettati della morte del 24enne Luca Sacchi. I due sospettati sono usciti poco prima delle 12 dalla questura di via di San Vitale, diretti al carcere di Regina Coeli: devono rispondere di omicidio e rapina. I due ragazzi, di 20 e 21 anni, sono entrambi del quartiere romano di San Basilio. La vicenda, confermano gli inquirenti, sarebbe legata al consumo di droga. Le indagini per arrivare ai due sospettati sono state svolte da carabinieri e squadra mobile della polizia con il coordinamento della Procura capitolina.

I due sospettati sono già noti entrambi alle forze dell’ordine: uno ha precedenti per droga, l’altro per percosse. Sono stati rintracciati nella notte, uno in una palazzina a Tor Pignattara, l'altro in un hotel a Tor Cervara. Erano soli ma, come spiegato dal dirigente della squadra mobile Luigi Silipo, "hanno usufruito di legami familiari e conoscenti".

Mentre si cerca la pistola che ha fatto fuoco contro la vittima, forse una calibro 38, è stata sequestrata la Smart bianca usata dai due per la fuga e non oggetto di furto. Sequestrato anche lo zainetto rubato alla fidanzata di Luca, all'interno del quale però non sono stati trovati soldi.